«Eπίθεση»Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο αφορά την κύρωση τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας των εταιρειών Chevron και Helleniq Energy, οι οποίες προβλέπουν την παραχώρηση δικαιωμάτων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτη και της Πελοποννήσου.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, ασκώντας οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση. «Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, για τα πληρωμένα trolls, για το δημογραφικό, για τους παράνομους μετανάστες, για τη διαρκή υποχώρηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και για τον κόσμο που χάνει καθημερινά την αγοραστική του δύναμη. Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά τις ανησυχίες μου. Έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο πρωθυπουργός που μιλάει για "επαγγελματίες ανησυχούντες"», είπε και πρόσθεσε: «όταν λέει "επαγγελματίες ανησυχούντες" τι εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Τα κυβερνητικά μέσα παραπέμπουν σε εμένα και τον κ. Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ».

Ο Αντώνης Σαμαράς, στη συνέχεια, σχολίασε τις διεθνείς εξελίξεις, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό και την εξωτερική πολιτική πως, «δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα αλλά μόνο από επικοινωνιακά σόου. Είναι το δόγμα του “όπου φυσάει ο άνεμος”, δηλαδή το δόγμα του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου». Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε πως αισθάνεται πως χάνει τον ισχυρό ρόλο της στην περιοχή, νιώθοντας απειλούμενη από το Ισραήλ και τους Κούρδους ενώ υπογράμμισε πως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται «αμήχανη» απέναντι στις εξελίξεις.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε «επιβεβλημένη» τη μόνιμη συστάθμευση ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο. «Για εμάς είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα αποδυνάμωσε στην πράξη τη “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν», τόνισε και πρόσθεσε πως είναι μία λύση «αποδεκτή και από την Αμερική». Αναφερόμενος στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο, έκανε λόγο για «αυτονόητες και θετικές κινήσεις» ενώ τόνισε πως, «σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε και γρήγορα». Είπε, ωστόσο, πως «δεν αντέδρασε όμως στην Κάσο που κείται εγγύτερα».









Όπως είπε, οι κινήσεις που γίνονται δεν θα πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού αφού, σημείωσε, η πολιτική της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, πρέπει να είναι αξιόπιστη και μετά τη λήξη του συναγερμού για το Ιράν. Είπε, δε, ότι τα μηνύματα που εκπέμπει η χώρα απέναντι στην Τουρκία, είναι «θολά και κατευναστικά». Είπε, δε, ότι ο ίδιος μιλά για χρόνια για το «δόγμα της αποτροπής», σχολιάζοντας πως, «αυτό στην πολιτική δεν ονομάζεται ανησυχία, διορατικότητα ονομάζεται». «Φανταστείτε να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και να ήταν σήμερα Τουρκοκύπριος ο πρόεδρος. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει έστω και μισή φρεγάτα εκεί;», υπογράμμισε.