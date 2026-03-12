Πάτρα: 31χρονος έκανε ληστεία πριν δικαστεί για το ίδιο αδίκημα

Μια “σπάνια” περίπτωση αντιμετωπίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.

Ένας 31χρονος με καταγωγή από την Ηλεία, κατηγορούμενος για ληστεία σε περιοχή της Μαραθιάς στις 5 Ιουνίου 2020, επρόκειτο να δικαστεί στα Δικαστήρια Πατρών, την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο το προηγούμενο βράδυ, βγήκε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου ενεπλάκη σε επεισόδιο με θαμώνα, όντας σε επήρεια μέθης. Πάνω στον καβγά αφαίρεσε από τον λαιμό του άντρα με τον οποίο συνεπλάκη την αλυσίδα και το σταυρό του του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία από θαμώνες του καταστήματος και λίγο αργότερα ο 31χρονος συνελήφθη για ληστεία και παραδέχθηκε την ενοχή του ενώ εντοπίστηκε και η αλυσίδα με τον σταυρό.



Το πρωί της Δευτέρας ο 31χρονος δικάστηκε για την πρώτη ληστεία σε βάρος γυναίκας στη Μαραθιά με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή έως το Εφετείο.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια της Πάτρας την Τετάρτη για να απολογηθεί για τη δεύτερη ληστεία και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη της Γ’ Ανακρίτριας Πατρών και την Εισαγγελέως Πατρών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους γιατί δεν ήταν γνωστή η δεύτερη περίπτωση.



Στον 31χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της υποχρεωτικής αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του τρεις φορές τον μήνα και συγκεκριμένα την 1η, την 10η και την 20η ημέρα κάθε μήνα.

πηγή ilialive.gr