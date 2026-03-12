Τάκης Παπαδόπουλος: «Η Δυτική Ελλάδα, Περιφέρεια–πιλότος, στη μελέτη του ΟΟΣΑ για το 2028–2034»

Με αυξημένο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου συνάντηση με θέμα: «Κύριες αναπτυξιακές προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης για την περιφερειακή ανάπτυξη μετά το 2027» που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ & ο ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης ΟΟΣΑ – Ελλάδας: «Προς μια Στρατηγική Περιφερειακού Μετασχηματισμού για την Ελλάδα μετά το 2027» τα αποτελέσματα της οποίας θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό του πλαισίου πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη σχεδιασμού του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034.

Οι εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ παρουσίασαν την μεθοδολογία της εκπονούμενης μελέτης που θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και τις ελκυστικότητας των 13 Περιφερειών.

Για τις ανάγκες της Μελέτης επιλέχθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Πιλότος (Case Study) γεγονός που θα ενισχύσει την αποδοτικότερη προετοιμασία και σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2028-2034.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος που αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στο αναπτυξιακό θετικό πρόσημο της ΠΔΕ από το 2019 έως σήμερα καθώς και σε βασικές προκλήσεις σχετικά με το ειδικό καινοτομικό προφίλ της ΠΔΕ, την ανταγωνιστικότητα, το ενεργειακό ζήτημα, τον πρωτογενή τομέα και τις υποδομές, καθώς και στην διαφοροποίηση των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός της ΠΔΕ. Τον Αντιπεριφερειάρχη υποστήριξαν εκ μέρους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας, η Καρβέλη Σοφία Προϊσταμένη της Μονάδας Α΄ και εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ ο Νίκος Θωμόπουλος, προϊστάμενος Μονάδας Α΄ & το στέλεχος Άρης Μαμασιούλας.

Το επόμενο διάστημα η Περιφερειακή Αρχή της ΠΔΕ θα έρθει εκ νέου σε επαφή με τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ ώστε να τεκμηριωθεί πλήρως η εξέταση της ΠΔΕ ως Περιφέρεια Πιλότος που θα στοιχειοθετήσει τα συμπεράσματα που θα καταγράψει ο ΟΟΣΑ στο Σχέδιο Δράσης που θα προκύψει από την Μελέτη.

Σε δήλωσή του, ο Τάκης Παπαδόπουλος τόνισε: «Η νέα προγραμματική περίοδος δεν θα καθορίσει απλώς τη χρηματοδότηση των Περιφερειών αλλά θα καθορίσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η Δυτική Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και στρατηγικές επιλογές που συμβάλλουν στον εθνικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι μια Περιφέρεια που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά συνδιαμορφώνει το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετοιμάζεται ήδη για το 2028-2034 και θέτει τους στόχους με εγκυρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση».