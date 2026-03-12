Πάτρα- ποδηλατόδρομος: Πινακίδες από το σταθμό Π. Κανελλόπουλου έως τις ράγες του τρένου προτείνει ο Δήμος για τα ατυχήματα

Τι λέει ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, με αφορμή το ατύχημα που είχε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης
«Θα φέρουμε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βάλουμε ενημερωτικές πινακίδες, από τον σταθμό Παναγιώτη Κανελλόπουλου μέχρι και τις ράγες του τρένου, προκειμένου να ενημερώνεται ο κόσμος ότι ο ποδηλατόδρομος διακόπτεται σε εκείνο το κομμάτι και να το διανύουν με τα πόδια.
Πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών του Δήμου Πατρέων, Παναγιώτης Μελάς, με αφορμή το ατύχημα που είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.
Το περιστατικό (έχουν προηγηθεί δεκάδες αντίστοιχα), σημειώθηκε στον παραλιακό ποδηλατόδρομο της Πάτρας, σε τμήμα όπου το έργο παρουσιάζει διακοπή της διαδρομής. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει σαφής σήμανση για τη διακοπή της διαδρομής, γεγονός που, σύμφωνα με ποδηλάτες της περιοχής, δημιουργεί συχνά σύγχυση και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Ο Ανδρέας Ηλιάδης και κατά το παρελθόν είχε επισημάνει μέσω του thebest.gr ότι ο υπό κατασκευή ποδηλατόδρομος στην παραλιακή ζώνη της πόλης παρουσιάζει σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες.
Μετά το πρόσφατο περιστατικό, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς σημειώνει ότι ο δήμος εξετάζει άμεσα μέτρα ενημέρωσης και προειδοποίησης των πολιτών για το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, αποδίδει το πρόβλημα στο γεγονός ότι το έργο του ποδηλατόδρομου δεν έχει ακόμη παραδοθεί πλήρως, επισημαίνοντας ότι υπάρχει εκκρεμότητα σε τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται σε αρμοδιότητα του ΟΛΠΑ. Όπως τονίζει: «Το έργο έχει κλείσει. Είναι η μελέτη που είχε περάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να συνεχίσει και μετά τις γραμμές μέχρι το σταθμό, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε γιατί δυστυχώς ο ΟΛΠΑ για ακόμα μια φορά δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πόλης γιατί εκείνο το σημείο ανήκει σε αυτόν. Δεν μας άφησε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο και ουσιαστικά άφησε ένα κενό κομμάτι».
