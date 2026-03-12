Πάτρα- ποδηλατόδρομος: Πινακίδες από το σταθμό Π. Κανελλόπουλου έως τις ράγες του τρένου προτείνει ο Δήμος για τα ατυχήματα

«Θα φέρουμε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να βάλουμε ενημερωτικές πινακίδες, από τον σταθμό Παναγιώτη Κανελλόπουλου μέχρι και τις ράγες του τρένου, προκειμένου να ενημερώνεται ο κόσμος ότι ο ποδηλατόδρομος διακόπτεται σε εκείνο το κομμάτι και να το διανύουν με τα πόδια.

Πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών του Δήμου Πατρέων, Παναγιώτης Μελάς, με αφορμή το ατύχημα που είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Το περιστατικό (έχουν προηγηθεί δεκάδες αντίστοιχα), σημειώθηκε στον παραλιακό ποδηλατόδρομο της Πάτρας, σε τμήμα όπου το έργο παρουσιάζει διακοπή της διαδρομής. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει σαφής σήμανση για τη διακοπή της διαδρομής, γεγονός που, σύμφωνα με ποδηλάτες της περιοχής, δημιουργεί συχνά σύγχυση και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης και κατά το παρελθόν είχε επισημάνει μέσω του thebest.gr ότι ο υπό κατασκευή ποδηλατόδρομος στην παραλιακή ζώνη της πόλης παρουσιάζει σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες.