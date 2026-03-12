Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας με καταδίκες για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αίγιο προχώρησαν οι αρχές, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών, για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.