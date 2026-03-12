Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας με καταδίκες για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αίγιο προχώρησαν οι αρχές, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών, για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.
Πάτρα: Ανησυχία στους ταξιδιώτες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή- Ακυρώσεις και στροφή προς την Ευρώπη
Πάτρα: Συναγερμός για παραπλανητικά email με «πρόστιμα τροχαίας»
Τα μέτρα για την αισχροκέρδεια: Πλαφόν στα κέρδη, πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ και «διαπόμπευση» των παραβατών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr