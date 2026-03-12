Το σπιράλ στη «Μέριμνα» για τη δράση με τους χαρταετούς

"Μία βαθιά συγκινητική δράση πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 η Ομάδα Εργασίας #Εθελοντισμός της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ»"., αναφέρειη ανακοίνωση της παράταξης και συνεχίζει:

Η καθιερωμένη πλέον συνάντηση με τους φίλους του Κέντρου για την κατασκευή χαρταετού είχε, για μια ακόμη φορά, απ’ όλα: Χαρά, αγκαλιές, χαμόγελα, παιχνίδια, ενσυναίσθηση, δημιουργία, διασκέδαση.

Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμες χαρτοσακούλες, φαντασία, χρώματα και άλλα υλικά κατασκευής, όλοι μαζί δημιούργησαν ευχετήριους αέρινους μικρούς χαρταετούς τεράστιας σημασίας για την ενδυνάμωση των σχέσεων και της εξωστρέφειας που το σπιράλ πρεσβεύει για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Γιατί, σε αυτή την δράση, όλοι γίνονται παιδιά που υψώνουν υπέροχους χειροποίητους χαρταετούς φιλίας, αγάπης και συμπερίληψης στην πράξη.

Το σπιράλ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και στο αξιόλογο προσωπικό του που στήριξαν και φέτος τη δράση, με ζέση και κατανόηση, καθιστώντας την πλέον έναν εσωτερικό θεσμό με πολλαπλά κέρδη για τους συμμετέχοντες. Πολύτιμη για την επιτυχημένη διοργάνωση υπήρξε η συμβολή της Κοινωνικής Λειτουργού Ευγενίας Αναστασίου και του Γυμναστή Ιωάννη Καρασούλου.

Από πλευράς σπιράλ συμμετείχαν η Άντα Ρεμούντη (συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας #Εθελοντισμός, το μέλος της παράταξης και της ομάδας Δημήτρης Παπαλάμπρου, η ακούραστη εθελόντρια Μαρουσώ Ευγένη και η Μαρία Γούβη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της δημοτικής παράταξης.