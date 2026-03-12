Πάτρα: Eπίσκεψη Μπαμπινιώτη στο Δημαρχείο

Το Δημαρχείο της Πάτρας επισκέφθηκε σήμερα ο διακεκριμένος καθηγητής Πανεπιστημίου, γλωσσολόγος και πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου, στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ο κ. Μπαμπινιώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναγέννηση του ιστορικού κτηρίου που αποτελεί τοπόσημο για την πόλη.

Είναι ενδεικτικό το κείμενο που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Δήμου:

«Η συζήτηση με τον κ. Δήμαρχο ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. Νιώσαμε ότι η γνώση (Αρσάκεια Σχολεία) έδωσαν τη θέση τους στους πολίτες, στους δημότες της Πάτρας.

Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που επιτέλεσε έργο ιστορικό να συντηρήσει και να αναδείξει την μνήμη και την προσφορά των Αρσακείων με μία εξαιρετική – εντυπωσιακή έκθεση αλλά και μία γενικότερη ανανέωση – ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου. Ψυχική ανάταση η σημερινή εμπειρία.»

Κατά την ξενάγησή του στο Δημαρχείο, ο κ. Μπαμπινιώτης συνοδευόταν από τη σύζυγό του κα Ροδάνθη Μπαμπινιώτη, τον Γενικό Γραμματέα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Σωτήρη Γκλαβά και τον Διευθυντή του Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Εμμανουήλ Πετράκη.