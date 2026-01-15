Διάκριση για δύο κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Οι χαντμπολίστριες της Ακαδημίας των σπορ Πάτρας, Μαρία Μαραγκού (αριστερά στην φωτογραφία) και Γεωργία Χαμίτι (δεξιά ) κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής κορασίδων χάντμπολ, κ. Δημήτριο Σκάρλο, στο κλιμάκιο της προ εθνικής ομάδας κορασίδων σε φιλικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 7.30 μ.μ. θα πρέπει να παρευρίσκονται στο Κλειστό γυμναστήριο Κερατσινίου, όπου θα διεξαχθεί η φιλική αναμέτρηση με την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού Κερατσινίου.

Το φιλικό παιχνίδι και οι προπονήσεις που έχουν παρευρεθεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ, πραγματοποιούνται εν όψη της προετοιμασίας της εθνικής κορασίδων, για την συμμετοχή της στους Μεσογειακούς Αγώνες κορασίδων, που θα διεξαχθούν στο Κόσσοβο 8-15 Φεβρουαρίου 2026.