Με τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ (13/1) ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή όλων των τελικών Σούπερ Καπ, σε όλα τα αθλήματα για το 2026.

Ενας θεσμός που στην Ελλάδα ξεκίνησε άτυπα το 1948 με τον Παναθηναϊκό (στο ποδόσφαιρο) νικητή επί του Ολυμπιακού και τυπικά το 1987.

Στο εξωτερικό η αρχή έγινε το 1897 στο Αγλλικό ποδόσφαιρο.

Είναι ο συμβολικός αγώνας ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο της περασμένης περιόδου για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή!

Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2025-2026 στα πέντε ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ) ανδρών και γυναικών, είχαμε οκτώ τελικούς. Ολυμπιακός, Πανιώνιος και Νέα Ιωνία μοιράστηκαν τα φετινά Σούπερ Καπ. Χαμένοι οι Προμηθέας, ΟΦΗ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Βουλιαγμένη



Δεν διεξήχθη στο πόλο ανδρών καθώς η ΚΟΕ διέκοψε τη διεξαγωγή του το 2021, όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην πρώτη περίπτωση ο τελικός θα ήταν ανάμεσα στον νταμλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ Κυπέλλου Παναθηναϊκό και στη 2η, ανάμεσα στην νταμπλούχο ΑΕΚ και τον φιναλίστ Κυπέλλου Παναθηναϊκό.

Εγιναν οκτώ τελικοί λοιπόν με τον Ολυμπιακό να κατακτά τους έξι, να χάνει τον ένα, ενώ δεν συμμετείχε στο Σούπερ Καπ χάντμπολ γυναικών, ΟΦΝ Ιωνίας - ΠΑΟΚ 19-17.

Στο Βόλεϊ Γυναικών, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, καθώς ηττήθηκε από τον Πανιώνιο με 3-2 σετ.

Οι έξι νικηφόροι τελικοί του με αυτόν του μπάσκετ κα ξεχωρίζει λόγω της συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας.

Αναλυτικά:

• Ποδόσφαιρο Ανδρών: Κατέκτησε το Betsson Super Cup στις 3 Ιανουαρίου 2026, νικώντας τον ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση.

• Μπάσκετ Ανδρών: Κατέκτησε το τρόπαιο τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Ρόδο, επικρατώντας του Προμηθέα Πατρών με 92-83.

• Χάντμπολ Ανδρών: Το κατέκτησε τον Σεπτέμβριο του 2025, νικώντας την ΑΕΚ με 24-23.

• Βόλεϊ Ανδρών: Κατέκτησε ως Κυπελλούχος το Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο του 2026 με 3-2 επί του πρωταθλητή Παναθηναϊκού

• Μπάσκετ Γυναικών: Κατέκτησε το πρώτο ιστορικά Σούπερ Καπ Ελλάδας στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Άρτα, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με σκορ 98-45.

• Πόλο Γυναικών: Κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ελλάδας στις 2 Οκτωβρίου 2025, νικώντας τον ΝΟ Βουλιαγμένης με 13-8 στο Ρέστειο κολυμβητήριο.

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)