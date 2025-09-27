Ο Προμηθέας πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό που κατεκτησε το 4ο Σούπερ Καπ στην ιστορία του

Το τέταρτο σερί Stoiximan SUPER CUP πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) ο Ολυμπιακός, χάρη στο 92-80 επί του Προμηθέα στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε εκπληκτικά στο ματς, προηγήθηκε με 21-4, όμως στην τέταρτη περίοδο τα χρειάστηκε. Είδε τους Πατρινούς να μειώνουν στους τέσσερις, σημείο στο οποίο ο Κώστας Παπανικολάου βγήκε μπροστά και με δικά του καλάθια έκρινε το αποτέλεσμα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν και πάλι ο MVP των ερυθρόλευκων με σπουδαία δουλειά στο σκοράρισμα και από εκεί και πέρα ακολούθησαν ο Τόμας Γουόκαπ, ο Σάσα Βεζένκοβ κι ο Ντόντα Χολ που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στο σύντομο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και είχε τις ευκαιρίες για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους αντιπάλους του. Το κακό ξεκίνημα προβλημάτισε πολύ τον Γιώργο Λιμνιάτη, όμως το φινάλε του ματς του άφησε σίγουρα μια πιο γλυκιά γεύση. Δεν αγωνίστηκε ο Αντώνης Καραγιαννίδης, με αποτέλεσμα το ροτέισον στη ρακέτα να είναι ακόμη μικρότερο για τον Προμηθέα.

Ο Νάσος Μπαζίνας ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα, αυτός που πίεσε τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, το βράδυ που Κένταλ ΜακΚάλουμ και Ρομπ Γκρέι δεν έκαναν μεγάλη ζημιά στους Πειραιώτες.