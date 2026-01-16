Τουρνουά Ιω. Ασημακόπουλος: Η Πάτρα επίκεντρο του πινγκ πονγκ

Η Πάτρα υποδέχεται με θέρμη απο την Παρασκευή 16/01 τις μικρές ηλικίες κι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε το Σαββατοκύριακο 17 και 18/01 να τους παρουσιάσει μία καθόλα θετική εικόνα στο 14ο πανελλήνιας εμβέλειας τουρνουά της.

Η αχαϊκή πρωτεύουσα, που εδώ και δεκαετίες καλλιεργεί σε βάθος την επιτραπέζια αντισφαίριση, δείχνει ανέκαθεν και τη φροντίδα της στις αναπτυξιακές ηλικίες. Δίνει συνέχεια στο όπεν, που έχει θεσμοθετήσει στη μνήμη του πρώην προέδρου της Τοπικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Ιωάννη Ασημακόπουλου και πάντα με το ίδιο κέφι επιδιώκει την οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία του.

Το τουρνουά, που άρχισε την ιστορία του στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2010, θα γίνει στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι και θα είναι το 4ο της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Θα συγκεντρώσει 158 αγόρια και κορίτσια από 47 σωματεία της χώρας και θα περιλαμβάνει αγώνες σε επτά ηλικιακές κατηγορίες.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και η Τοπική Επιτροπή οργανώνουν το Ανοιχτό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και γι’ άλλη μια χρονιά θα έχουν τη στήριξη του δήμου Πάτρας. Θα υπάρχει επίσης ιντερνετική κάλυψη όλης της δράσης με δύο ζωντανές ροές από το κανάλι gre78.tv.

Εκτός βέβαια από τα σωματεία της Πάτρας, στο Κουκούλι θα έχουν «εκπροσώπηση» σύλλογοι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κορινθία, την Τρίπολη, την Κοζάνη, τον Βόλο, τη Φλώρινα, την Καβάλα, τα Χανιά, την Κεφαλονιά και τη Βέροια.

Δυνατά ονόματα από την κάθε κατηγορία εγγυώνται θέαμα και συναγωνισμό στο πρώτο αναπτυξιακό όπεν του νέου έτους. Τα δύο πρώτα φαβορί σε κάθε κατηγορία είναι ο Κωνσταντίνος Μηλικούδης και ο Κωνσταντίνος Τούλιας στους εφήβους, η Χριστίνα Τζενίδη και η Στέλλα Μαυροματάκη στις νεάνιδες, ο Σπύρος Φουσέκης και ο Νίκος Αλεξίδης στους παίδες, η Αναστασία Μιχάλαρου και η Κλειώ Μαδέση στις κορασίδες, ο Κυριάκος Ξυδάς και ο Φίλιππος Χατζήμπεης στους παμπαίδες, η Αργυρώ Κουτρουμπά και η Κατερίνα-Φωτεινή Παπαλέξη στις παγκορασίδες, ο Στέφανος Σκορδίλης και Αλέξανδρος Φουσέκης στους μίνι παμπαίδες.

Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 09:00 με τους ομίλους των παίδων. Στις 09:25 θα πάρουν σειρά οι έφηβοι και στο επόμενο ωράριο θ’ αγωνιστούν πρώτη φορά οι κορασίδες και οι νεάνιδες. Νωρίς το μεσημέρι θα υπάρχει break και στις 13:15 θα δοθεί συνέχεια με αγώνες των ταμπλό. Λίγη ώρα αργότερα θ’ αρχίσουν τα γκρουπ στις πιο μικρές κατηγορίες, τους παμπαίδες, τις παγκορασίδες και τους μίνι παμπαίδες και οι αγώνες της πρώτης ημέρας αναμένεται να τελειώσουν γύρω στις 19:00.

Την Κυριακή τα πρώτα σερβίς θα γίνουν νωρίτερα, στις 08:20. Αρχικά για ματς διαβάθμισης σε μίνι παμπαίδες και παίδες. Τα κεντρικά ταμπλό θ’ αρχίσουν στις 10:30 με ταμπλό των «16» σε παίδες και εφήβους. Όλοι οι τελικοί είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν γύρω στις 14:30.

ΤΑ ΛΙΝΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ GRE78.TV

Οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να ετοιμάζονται για …χορταστικό πρόγραμμα μεταδόσεων από το πρωί του Σαββάτου μέχρι το τέλος της δράσης. Σε συνεργασία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με το κανάλι gre78.tv στο youtube θα υπάρχουν δύο live streaming κάθε μέρα.