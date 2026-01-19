Back to Top
Επιτυχίες για το Αθλόραμα Πάτρας στο Αίγιο

Η απονομή στον Τρίγκα

Τρία μετάλλια

Με τρία μετάλλια  στις 11 συμμετοχές και με πολύ καλές επιδόσεις επέστρεψαν οι αθλητές και αθλήτριες του ΑΟ Αθλόραμα από τον Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας 2026, γεμίζοντας χαμόγελα τους ανθρώπους του συλλόγου.

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών:

1ος  ΤΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.500μ  ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο  7.13

1η  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1.500μ  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 7.36

2ος  ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.500μ ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 7.20

19ος  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5.000μ  ΑΝΔΡΩN  με χρόνο 18.45 ( 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

24ος ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.000μ  ΑΝΔΡΩΝ  με χρόνο 19.37 ( 3ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

29ος  ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ  με χρόνο 19.48( 4ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

          ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ   με χρόνο 20.23

          ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ   με χρόνο 20.24

         ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5.000μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 21.41

         ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ  5.000μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 23.44

         ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5.000μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο  30.23

         ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ   5.000μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο  30.24

ΟΙ παραπάνω αθλητές γυμνάζονται με την προπονήτρια Κ.Φ.Α. ΣΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ. Ο επόμενος αγώνας είναι στην ΑΛΊΑΡΤΟ για την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΓΚΑ και την ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΣΑΛΗ στα 3.000μ ΒΑΔΗΝ 

