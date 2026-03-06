Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Ντέρμπι κορυφής

Για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β΄ εθνικής κατηγορίας η αήττητη ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας φιλοξενεί τον πρώτο του βαθμολογικού πίνακα τον Ολυμπιακό Κεραστσινίου.

Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας θέλει να επαναλάβει την εμφάνιση της περασμένης αγωνιστικής, όπου γκρέμισε από την κορυφή της βαθμολογίας τον Έσπερο Καλλιθέας και το ίδιο θέλει να επαναλάβει με τον έτερο φιλόδοξο της πρώτης θέσης την ομάδα του Κερατσινίου.

Αθλητές, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση κάνουν έκκληση στο φίλαθλο κοινό της Πάτρας να γεμίσουν το Κουκούλι, ώστε όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουν το θετικό αποτέλεσμα του αγώνα, που διακαώς επιθυμούν όλοι, για την πορεία και την 46χρόνη ιστορία του αθλήματος στην πόλη.

Ο Κανέλλος Γεωργίου ένας από τους ποιο έμπειρους αθλητές της ομάδας δηλώνει:

< είναι ο αγώνας μιας ευρύτερης χαντμπολικής περιοχής της χώρας για την επιβίωση του αθλήματος στις κορυφαίες κατηγορίες. Όπως χρόνια τώρα κάνουμε, έτσι και την φετινή χρονιά, η Πάτρα μάχεται απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο που απαρτίζεται κυρίως από Αθηναϊκές ομάδες, οι οποίες κοιτάνε τα συμφέροντά τους και μόνον. Έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε να παλεύουμε στηριζόμενοι στα πόδια μας.

Εμείς ξέρουμε τι ζητάμε την φετινή χρονιά, μέχρι σήμερα δεν έχουμε έπαρση, είμαστε προσγειωμένοι και αγώνα με αγώνα βάζουμε το λιθαράκι μας για τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να επιστρέψουμε στην Α2 εθνική κατηγορία.

Γνωρίζουμε τις δυνατότητες του αντιπάλου και έχουμε δουλέψει που πρέπει να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του. Ξέρουμε ότι επιθυμεί την νίκη και θα έρθει να αγωνισθεί αγχωμένος και με την πλάτη στον τοίχο, διότι στο πρόγραμμά του ακολουθούν αγώνες με δύο ντέρμπι με τους έτερες φιλόδοξες ομάδες των Αθηνών για την άνοδο.

Θα αγωνισθούμε για την ιστορία μας και θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας να μας ενισχύσει, όπως αυτός γνωρίζει με την ‘’ ατμόσφαιρα ‘’ που δημιουργεί που είναι μοναδική >.

Η βαθμολογία με έναν αγώνα λιγότερο για την Ακαδημία των Σπορ έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός Κερατσινίου………………………………….21

2. Έσπερος Καλλιθέας…………………………………………..21

……………………………………………………………………………........

3. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας……………………………..20

4. ΑΟ Πολιτείας ……………………………………………………19

5. ΑΣΟΔ Ασπρόπυργος………………………………………….13

6. Ιδομενέας Γαλατά Χανίων…………………………………11

7. ΑΣ Ηλιούπολης …………………………………………………10

8. Πολυνίκης Ναυπλίου …………………………………………3

9. Δίας Μοσχάτου – Ταύρου ………………………………….2

10. Πήγασος Κυψέλης ……………………………………………...0