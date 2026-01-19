Στην Ουγγαρία ο Παν. Πανταζής

Στο πρώτο πυγμαχικό Gala που θα διεξάγει το ‘Heavy Boys Promotions’ στην Ουγγαρία θα αγωνιστεί 21 Φεβρουαρίου ο πατρινός Παναγιώτης Πανταζής.

Ο βετεράνος Πυγμάχος που σπάει ρεκόρ καθώς σε ηλικία 49 ετών συνεχίζει αδιάκοπα την επαγγελματική πορεία του στα ρινγκ θα βρεθεί στο πυγμαχικό Gala με VIP καλεσμένους που λόγω αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί στον μεγαλύτερο χώρο του Ferenc Kellner Sports Center.

Ο Παναγιώτης Πανταζής ανήκει στο ρόστερ του promotion μαζί με άλλους δυνατούς πυγμάχους της χώρας και του promotion όπως οι Janos Penzes, Zoltan Csiki, Barbosu Tibike και Tar Sanyika.



Οι αντίπαλοι των αθλητών , μαζί και του Πανταζή , θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα καθώς οριστικοποιείται η κάρτα αγώνων.

Με καταγωγή από την Πάτρα, ο Έλληνας πυγμάχος Παναγιώτης Πανταζής, που ξεχωρίζει για την δύναμη στα χτυπήματά του, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του promotion καθώς αποτελεί μια πραγματικά ξεχωριστή και διαφορετική περίπτωση πυγμάχου.



«Έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά με τον μάνατζέρ μου που έχει την έδρα του στην Ουγγαρία. Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος που αυτή η χώρα μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω να αγωνίζομαι ως επαγγελματίας και έτσι να με γνωρίζει όλη η Ευρώπη», ανάφερε ο Παναγιώτης Πανταζής στο ufight.gr και συνέχισε .



«Με τους αγώνες μου στο εξωτερικό έχω αποκτήσει θαυμαστές από πολλά διαφορετικά σημεία της Ευρώπης που αρέσκονται να παρακολουθούν την πορεία μου στέλνοντάς μου μάλιστα πολλά μηνύματα κάθε φορά που ανακοινώνω τον επόμενο αγώνα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει δείχνοντας αυτό το ενδιαφέρον.»



Ο Παναγιώτης Πανταζής το προηγούμενο διάστημα εξέταζε και προτάσεις που του έγιναν για αγώνες στην Αγγλία (στο Λονδίνο), καθώς και στην Πολωνία, την Ισπανία και την Τσεχία.



Είναι γνωστός σε ευρύτερο κύκλο managers με την διεθνή του παρουσία και αυτό σίγουρα είναι κάτι που τον παρακινεί να συνεχίζει έτσι δυναμικά βλέποντας όλο αυτό το ενδιαφέρον για τον ίδιο και την πορεία του ως πυγμάχου.



Σύντομα θα σας έχουμε περισσότερα για τον αντίπαλό του Παναγιώτη Πανταζή στις 21 Φεβρουαρίου με τον ίδιο να δείχνει διατεθειμένος και αυτή η χρόνια να είναι γεμάτη με αναμετρήσεις στο εξωτερικό!

