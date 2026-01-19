Boxing Empire 2: Η πυγμαχία της Πάτρας στα ύψη από τον Μίλωνα!

Η διοργάνωση Boxing Empire 2 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία από τον Μίλωνα και άφησε ξεκάθαρο αποτύπωμα στο αγωνιστικό καλεντάρι, επιβεβαιώνοντας ότι η πυγμαχία μπορεί να παρουσιάζεται με ποιότητα, οργάνωση και ουσία.

Σχετική είναι η ανακοίνωση των διοργανωτων:

Η μεγάλη συμμετοχή συλλόγων, το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και η συνολική εικόνα της ημέρας ανέδειξαν τη δυναμική του αθλήματος και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων που το υπηρετούν με σεβασμό και συνέπεια.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Δήμο Πατρέων για τη στήριξη και τη συμβολή του στη διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας για την αιγίδα και τη θεσμική υποστήριξη.

Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στους διαιτητές, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στάθηκαν στο ύψος των απαιτήσεων, αλλά και στους αθλητές που αγωνίστηκαν με πάθος, ήθος και σεβασμό στο άθλημα, τιμώντας το ρινγκ και τα σωματεία τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται σε όλα τα σωματεία και τους προπονητές που συμμετείχαν και συνέβαλαν καθοριστικά στο επίπεδο της διοργάνωσης: Αίαντας Χολαργού, Fight Academy, Πολυδεύκης, Μικρασιάτες, Μπάλιος, Λεωνίδας Αιγίου, Μαχητές του Λεωνίδα, Άμυνα, Παναχαϊκή, ΕΑΠ, Τόφαλος, Fight Club Patras, Ηρακλής Αγρινίου, Π.Σ. Αγρινίου, ΠΓΣ Αμφιλοχίας και Τίγρης Ιωαννίνων.

Η παρουσία όλων σας ανέδειξε το πραγματικό νόημα του Boxing Empire 2 και απέδειξε πως ο υγιής συναγωνισμός και η συνεργασία είναι η βάση για την εξέλιξη του αθλήματος.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πατρών, οι οποίοι διασφάλισαν την υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης, καθώς και του γιατρού Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλου για την υπεύθυνη και συνεχή παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στην Ομάδα Εθελοντών Πάτρας " ΔΙΧΩΣ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ" , που προσέφερε ουσιαστική, αθόρυβη και πολύτιμη βοήθεια σε κάθε στάδιο της ημέρας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τι σημαίνει εθελοντισμός.

Τέλος, ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στα μέλη του Α.Σ. Μίλων Πάτρας, που για ακόμη μία φορά πιστοποίησαν πόσο δεμένη ομάδα είμαστε. Με δουλειά, υπομονή και αγάπη για το άθλημα, στήριξαν τη διοργάνωση σε όλα τα επίπεδα και απέδειξαν ότι τίποτα δεν γίνεται μόνο του, αλλά μέσα από συλλογική προσπάθεια και κοινό όραμα. Το Boxing Empire 2 δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική διοργάνωση, αλλά ένα αποτέλεσμα ανθρώπων που πιστεύουν στην πυγμαχία και στις αξίες της.

Το BOXING EMPIRE III έρχεται με SPECIAL εκπλήξεις!!!