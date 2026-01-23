ΑΛΜΑ Αιγίου: Γκάζια στη Βοστίτσα

Η ΑΛΜΑ Αιγίου ανακοινώνει τη διοργάνωση του 8ου 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026, ως μέρος του Πρωταθλήματος Regularity 2026 της ΟΜΑΕ.

Πρόκειται για έναν διήμερο αγώνα ιστορικών αυτοκινήτων ακρίβειας, που θα ταξιδέψει τους συμμετέχοντες και τους θεατές στις ομορφιές της Αιγιάλειας, μέσα από ορεινά τοπία, ιστορικά χωριά και διαδρομές μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθούν στο Αίγιο, και τις δύο ημέρες.

Ο αγώνας αποτελεί τον πρώτο σταθμό του πρωταθλήματος της ΟΜΑΕ, μετά την επιτυχημένη περσινή αγωνιστική χρονιά και αναμένεται να συγκεντρώσει επιλεγμένα ιστορικά και κλασικά οχήματα που κατατάσσονται στις κατηγορίες:

B - E (έως και 1961), F (1962-1965), G (1966-1971), H (1972-1976), I (1977-1981), J1 (1982-1987), J2 (1988-1992), K (1993-2000).

Η διαδρομή του Σαββάτου 14/2 θα εκκινήσει από την πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο στις 12:00μμ και ο τερματισμός θα γίνει στις 17:30 στο παλαιό λιμάνι Αιγίου.

Η διαδρομή της Κυριακής 15/2 θα έχει εκκίνηση και τερματισμό στο παλαιό λιμάνι Αιγίου στις 10:00 και 15:00αντίστοιχα.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, να ζήσουν τη ζεστή ατμόσφαιρα του αγώνα και να γίνουν μέρος μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο αναδεικνύει την Αιγιάλεια, προσελκύοντας πλήθος φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλη την Ελλάδα. Τα χωριά που θα περάσουν τα πληρώματα είναι Καλάβρυτα, Φτέρη, Ακράτα, Ζαχλωρού κ.ά.

Οι εγγραφές για τον αγώνα ξεκινούν σύντομα! Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.alma-aigiou.gr ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία της διοργάνωσης.

694 437 1845

[email protected]

www.alma-aigiou.gr