Το γλέντι στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν “τρελαμένος” μετά το τέλος του Ελλάδα – Φινλανδία, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική μπάσκετ και έκανε live στο instagram με πρωταγωνιστή και τον Κώστα Σλούκα.

Ανοίγοντας το live στο instagram μέσα από τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε να ακούγεται το τραγούδι του τράπερ Light με το όνομά του και έδειξε τον Κώστα Σλούκα να χορεύει στα αποδυτήρια, ημίγυμνος με μία πετσέτα.

Ο “Greek Freak” είπε δε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν πλέον μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, ενώ η χαρά του δεν κρυβόταν για την τεράστια επιτυχία της “γαλανόλευκης”.