Ελλάδα – Φινλανδία: Το φινάλε θρίλερ του μικρού τελικού – Ο Γιάντουνεν έχασε το άχαστο στα 4 δευτερόλεπτα

Χιτσκοκικό ήταν το φινάλε του μικρού τελικού του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία, με το χάλκινο μετάλλιο να κρίνεται σε μία φάση.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έκανε τα εύκολα δύσκολα ή καλύτερα οι διαιτητές φρόντισαν να βάλουν τη Φινλανδία στο παιχνίδι, μετατρέποντας από το πουθενά σε θρίλερ τον μικρό τελικό του Eurobasket.

Με 4” να απομένουν, ο Βάλτονεν κέρδισε τρεις βολές μετά από φάουλ του Κώστα Παπανικολάου και ενώ το σκορ ήταν στο 90-87 υπέρ της Εθνικής μας.