Καλάβρυτα: Η δράση των αρχαιοκαπήλων στη σκιά της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Το παρασκήνιο της έρευνας

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για το κύκλωμα αρχαιοκαπήλων που επιχείρησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα σε αστυνομικό που βρισκόταν σε μυστική αποστολή για να ξεσκεπάσει τη δράση τους.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν τις εν κρυπτώ συναντήσεις των μελών της σπείρας σε έρημους δρόμους, «ήσυχα» εστιατόρια και στο μοναστήρι, όπου αισθάνονται ασφαλή για τις συνεννοήσεις τους.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι άνδρας από τη Νεμέα, που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της σπείρας προόριζε 14 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια για δημοπρασίες σε Γερμανία και Κύπρο.

Ρόλο μεσάζοντα φέρεται να έπαιζε ένας ενεχυροδανειστής, που προσέγγιζε δυνητικούς αγοραστές και αρχαιοκάπηλους. Αυτός ήταν που, κατά τα φαινόμενα, ήρθε σε επαφή με αγρότη από την Κόρινθο (επίσης μεταξύ των συλληφθέντων), ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία νομίσματα τα οποία ήθελε να πουλήσει. Μέσα από παρόμοιους διαύλους φέρεται να πληροφορήθηκε πως ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου είχε στην κατοχή του 14 βυζαντινές εικόνες, εκ των οποίων η μία ήταν κλεμμένη, που προσπαθούσε να τις πουλήσει.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού καταγράφονται μόνο να συζητούν την ώρα και το μέρος που θα πραγματοποιούσαν τις συναντήσεις τους.

Οι πληροφορίες για τη δράση τους έφτασαν στους αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, που χειρίστηκαν την υπόθεση, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Η ομάδα πραγματοποιούσε συνεννοήσεις σε ερημικούς δρόμους, «ήσυχα» μαγαζιά και ακόμη και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, όπου ένιωθαν ασφαλείς.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ηγούμενος της Μονής είχε στην κατοχή του 14 εικόνες –μία εξ αυτών κλεμμένη– και δύο Ευαγγέλια, τα οποία προσπαθούσε να πουλήσει έναντι 200.000 ευρώ.

Η… παραγγελία, το «delivery» και η σύλληψη

Το απόγευμα της Κυριακής ο μυστικός αστυνομικός κατέφτασε στη μονή, μαζί με άλλους συναδέλφους του που παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο. Περίμενε στον εξωτερικό χώρο της μονής, ώσπου, τελικά, εμφανίστηκε ο ηγούμενος με τον βοηθό του, τις 14 εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια, του 1737 και του 1761, που είχαν συμφωνήσει να πουλήσουν αντί 200.000 ευρώ.

Τότε, οι αστυνομικοί τούς πέρασαν χειροπέδες και τις επόμενες ώρες, μαζί με τους 4 συλληφθέντες, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων «ξήλωσε» τον ηγούμενο

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων ανακοίνωσε πως «ξήλωσε» τον συλληφθέντα από τη θέση του, ενώ ηγούμενος αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της μητρόπολης, μέλη στο ηγουμενοσυμβούλιο αναλαμβάνουν ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο Γεώργιος Μπέσκος, νομικός σύμβουλος της ιεράς μητροπόλεως και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας. Η μητρόπολη καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για να στηρίξουν τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του.