Στον Εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια - Τι λέει ο αδερφός του

«Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ», λέει ο αδερφός του

Στον Εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 08.09.2025 ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας. Ο ηγούμενος «ξηλώθηκε» μετά από παρέμβαση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ενώ μαζί με τον ιερέα, συνελήφθη και ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Ο ηγούμενος φαίνεται ότι ισχυρίζεται πως τα αντικείμενα αυτά, δεν ήταν της Μονής, αλλά βρίσκονταν στη δική του προσωπική συλλογή. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εκκλησιαστικοί θησαυροί που μπήκαν «πωλητήριο» ήταν: δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761,

17 βυζαντινές εικόνες. Κι αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα εκκλησιαστικά κειμήλια που ήταν προς πώληση κάποια δεν ήταν της Μονής. Μια εικόνα και τα ευαγγέλια ήταν κλεμμένα από την Σπάρτη γεμίζοντας επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση.

Τι είπε ο αδερφός του ηγούμενου

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο αδερφός του ηγούμενου που κατηγορείται. «Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέρφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα. Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος ο οποίος ανέφερε: «Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση πάλι. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής».