Πάτρα: Στέγη για πολίτες από ανενεργό στρατόπεδο- Τι προβλέπεται και πού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα προσιτής κατοικίας με αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, με στόχο την ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων πρώτης κατοικίας. Στην πρώτη φάση εντάσσονται το στρατόπεδο στο Μοσχάτο, το «Ζιάκα» στη Θεσσαλονίκη και το «Αντιστρατήγου Εμμ. Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα.

Η Πάτρα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς στο πρώην στρατόπεδο «Αντιστρατήγου Εμμ. Μανουσογιαννάκη» στον Ριγανόκαμπο θα δημιουργηθούν 720 νέα διαμερίσματα προσιτής κατοικίας. Το έργο εντάσσεται σε πανελλαδικό σχέδιο αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων (Μοσχάτο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για την ανέγερση συνολικά 2.000 κατοικιών.

Το 25% των διαμερισμάτων θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο θα καλύψει ανάγκες πολιτών χωρίς πρώτη κατοικία. Η Πάτρα θα είναι η πόλη με τις περισσότερες νέες κατοικίες, λόγω του μεγάλου διαθέσιμου οικοπέδου. Η πρωτοβουλία αναμένεται να μειώσει την πίεση στις τιμές ενοικίων, που έχουν αυξηθεί πάνω από 60% τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα θα δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη του νέου οικισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και σε συνολική πολεοδομική αναβάθμιση της ανατολικής Πάτρας. Προκλήσεις παραμένουν η σύνδεση με τις συγκοινωνίες και το σαφές χρονοδιάγραμμα, με τους πολίτες να αναμένουν απαντήσεις για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πότε θα παραδοθούν τα πρώτα διαμερίσματα.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «ευνοϊκή συγκυρία» για την Πάτρα, καθώς η νέα συνοικία στον Ριγανόκαμπο μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ανατολικής πόλης. Ωστόσο, ζητήματα όπως η συγκοινωνιακή σύνδεση και το ακριβές χρονοδιάγραμμα παραμένουν ανοικτά, με τους πολίτες να περιμένουν σαφείς δεσμεύσεις για την έναρξη και ολοκλήρωση των έργων.