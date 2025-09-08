Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα: Κυνηγός πυροβόλησε κατα λάθος πεζό!

Δυτική Ελλάδα: Κυνηγός πυροβόλησε κατα λάθος πεζό!

Τον τραυμάτισε στο πρόσωπο

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή του Θέρμου ένας ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, μαζί με έναν ακόμα άνδρα, κατά τη διάρκεια κυνηγιού θηραμάτων πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο σε διερχόμενο θήραμα. Ένα σκάγι, ωστόσο, τραυμάτισε έναν πεζό στο πρόσωπο, προκαλώντας σωματική βλάβη χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για περαιτέρω ενέργειες.

Ειδήσεις Τώρα

Μονή Σινά: Την Παρασκευή η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Ολική έκλειψη Σελήνης: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα

Ηλεία: Πυροσβέστες διέσωσαν δύο χελώνες caretta caretta που είχαν παγιδευτεί σε δίχτυα ψαράδων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Θέρμου Κυνήγι

Ειδήσεις