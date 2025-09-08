Δυτική Ελλάδα: Κυνηγός πυροβόλησε κατα λάθος πεζό!

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή του Θέρμου ένας ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, μαζί με έναν ακόμα άνδρα, κατά τη διάρκεια κυνηγιού θηραμάτων πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο σε διερχόμενο θήραμα. Ένα σκάγι, ωστόσο, τραυμάτισε έναν πεζό στο πρόσωπο, προκαλώντας σωματική βλάβη χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για περαιτέρω ενέργειες.