Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Πυροσβέστες διέσωσαν δύο χελώνες caretta caretta που είχαν παγιδευτεί σε δίχτυα ψαράδων

Ηλεία: Πυροσβέστες διέσωσαν δύο χελώνες ...

Οι χελώνες εντοπίστηκαν στην παραλία Μπρίνια και απελευθερώθηκαν με την καθοδήγηση του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ

Ελεύθερες στη θάλασσα επέστρεψαν δύο χελώνες Caretta Caretta που είχαν παγιδευτεί σε αλιευτικά δίχτυα στην παραλία Μπρίνια Ηλείας, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.

Με την καθοδήγηση του Συλλόγου Προστασίας θαλάσσιας χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κοπή των διχτυών που κρατούσαν τις θαλάσσιες χελώνες παγιδευμένες, απελευθερώνοντάς τες με επιτυχία.

Οι δύο Caretta Caretta, μετά τη διάσωσή τους, αφέθηκαν ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το ταξίδι τους στη θάλασσα.

Ειδήσεις Τώρα

Καλάβρυτα: Σύλληψη ηγούμενου για απόπειρα πώλησης 17 βυζαντινών εικόνων έναντι 200.000 ευρώ

Πάτρα: Τροχαίο στην οδό Δημοκρατίας – Τραυματισμός νεαρής οδηγού μηχανής

Πάτρα: Κατεδαφίστηκε το κτίριο της Μαιζώνος που στέγαζε το χειμερινό «Χάραμα»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χελώνα καρέτα-καρέτα Ηλεία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις