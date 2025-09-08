Πάτρα: Κατεδαφίστηκε το κτίριο της Μαιζώνος που στέγαζε το χειμερινό «Χάραμα»

Δείτε ΦΩΤΟ
Κατεδαφίστηκε το παλιό κτίριο στη Μαιζώνος, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το χειμερινό «Χάραμα».
Για την εκτέλεση των εργασιών είχαν τοποθετηθεί ειδοποιήσεις και πινακίδες που απαγόρευαν τη στάθμευση στην περιοχή, από τις 29 Αυγούστου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία κατεδάφισης.
Το κτίριο αποτελούσε για χρόνια σημείο αναφοράς στην περιοχή
φωτογραφία Αλέξης Γκλαβάς/fb
