Πηνεία: Αγωνία για τον περιορισμό του καταρροϊκού πυρετού

Η διαχείρισή της, η παρακολούθηση των μονάδων και η εφαρμογή των φαρμακευτικών μέτρων, συνθέτουν μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος και προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών.

Συγκεκριμένα, σε τρεις μονάδες της περιοχής έχουν ήδη εντοπιστεί κρούσματα της νόσου, με τη μία εξ αυτών να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες ζώων Παράλληλα, σε άλλες τρεις μονάδες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα, τα οποία αναμένονται άμεσα για να επιβεβαιωθεί αν έχουν προσβληθεί, ώστε να ληφθούν και σε αυτές τις περιπτώσεις τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και περιορισμού της νόσου.

Η περιοχή της Πηνείας στην Ηλεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, καθώς ο καταρροϊκός πυρετός απειλεί τα κοπάδια και τους κτηνοτρόφους που στηρίζουν την οικονομία και την καθημερινή ζωή της περιοχής. Οι απώλειες ζώων, η αβεβαιότητα και η ψυχολογική πίεση για τους νέους αγρότες που επέστρεψαν στον τόπο τους για να δουλέψουν και να ζήσουν από τη γη και τα ζώα τους, δημιουργούν μια ανησυχητική πραγματικότητα, που απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος Ανδρέας Φίλιας, τόνισε ότι ο καταρροϊκός πυρετός αποτελεί «ζωονόσο που οδηγεί σε περιορισμένους θανάτους ζώων και όχι σε μαζική απώλεια κοπαδιών». Υπογράμμισε ότι «είναι μια ασθένεια γνωστή και διαχειρίσιμη εδώ και χρόνια, που δεν μπορεί να συγκριθεί με την πανώλη ή την ευλογιά, καθώς πρόκειται για ελεγχόμενη κατάσταση». Κατέληξε ότι «υπάρχει θεραπεία, γι’ αυτό και δεν προβλέπονται αποζημιώσεις ούτε από τον ΕΛΓΑ ούτε από άλλους φορείς, αφού οι θάνατοι είναι φυσικοί και δεν απαιτείται θανατώση ζώων».

Άμεση κινητοποίηση και στήριξη από τον Δήμο

Ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας Κώστας Αναγνωστόπουλος, ανέφερε ότι με το που ενημερώθηκε για τον καταρροϊκό πυρετό στην Πηνεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση με επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες στον οικισμό Προδρόμου, όπου διαπιστώθηκαν ζώα σε απομόνωση υπό την παρακολούθηση της κτηνιάτρου κ. Σκουρφούντα. Επεσήμανε «την άμεση συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία, που έθεσε μονάδες σε προστασία και έδωσε οδηγίες για τη διαχείριση νεκρών ζώων». Υπογράμμισε, με εντολή του δημάρχου Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, ότι «ο δήμος θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, καθώς το ζήτημα αφορά όχι μόνο τους θανάτους ζώων, αλλά και το οικονομικό και βιοποριστικό πλήγμα που δέχονται». Διευκρίνισε ότι «δεν τίθεται καραντίνα στην περιοχή, αλλά εφαρμόζεται μεμονωμένη παρακολούθηση και υγειονομική κάλυψη με θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου».

«Η αβεβαιότητα των επόμενων ημερών δημιουργεί έντονο άγχος»



Ο κτηνοτρόφος Θοδωρής Τσάτσαρης, από τον Προδρόμο Ηλείας, περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει στη μονάδα του, όπου εντοπίστηκε ο καταρροϊκός πυρετός. Αρχικά διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα σε ζώο και αμέσως απευθύνθηκε στην κτηνίατρο Γιώτα Σκουρφούντα, ενώ η κτηνιατρική υπηρεσία Ηλείας επιβεβαίωσε τη νόσο με εργαστηριακό έλεγχο αίματος.

Σημείωσε ότι παρά την φαρμακευτική αντιμετώπιση, η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί απώλειες ζώων. Από τα 230 πρόβατα που είχε συνολικά η μονάδα, τα 170 παραμένουν υγιή, ενώ 11 ζώα είναι σε απομόνωση και 30 και πλέον πρόβατα έχουν πεθάνει, με καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων. Ο ίδιος, νέος άνθρωπος που επέστρεψε στον τόπο του για να ακολουθήσει το επάγγελμα που αγαπά, εκφράζει την απελπισία του, καθώς δεν μπορεί να δώσει γάλα ούτε να σφάξει ζώα, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε καραντίνα.

Τόνισε ότι τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμού, παρακολουθείται προσεκτικά το κοπάδι και τηρεί τη διαδικασία απομόνωσης, όμως «η αβεβαιότητα των επόμενων ημερών δημιουργεί έντονο άγχος». Περιέγραψε τα συμπτώματα στα ζώα, όπως σάλια, πρήξιμο λαιμού, μελανιές και αδυναμία να φάνε, δείχνοντας την καθημερινή δυσκολία και το βάρος που επιφέρει η νόσος τόσο στην υγεία των ζώων, όσο και στην ψυχολογική και οικονομική κατάσταση του κτηνοτρόφου.

Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο κλήθηκε να θάψει ένα σημαντικό αριθμό ζώων που είχαν χάσει τη ζωή τους, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

«Άμεση δράση και παρακολούθηση»

Ο κτηνοτρόφος Θόδωρος Αθανασόπουλος, περιέγραψε πvς πρόλαβε να περιορίσει τον καταρροϊκό πυρετό στη μονάδα του, που ήταν μία από τις τρεις πρώτες μονάδες της περιοχής με κρούσματα. Από τα 190 πρόβατά του, αρχικά νόσησε ένα ζώο, ενώ μέχρι την επόμενη μέρα προστέθηκαν δύο ακόμη. Οι εξετάσεις απέκλεισαν την ευλογιά, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για καταρροϊκό πυρετό, και έτσι προχώρησε αμέσως στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Τόνισε ότι «η νόσος μεταδίδεται μόνο μέσω κουνούπιου και όχι από άνθρωπο ή από κοπάδι σε κοπάδι, γεγονός που περιορίζει –αλλά δεν εξαλείφει– τον κίνδυνο». Μέσα σε τρεις ημέρες, από τα προσβεβλημένα ζώα, υπήρξαν τέσσερις θάνατοι και συνολικά 15 νοσήσαντα ζώα, όμως κατάφερε να αποτρέψει μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην άμεση δράση και παρακολούθηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε το ψυχολογικό και οικονομικό βάρος που φέρνει η νόσος, ειδικά για έναν νέο κτηνοτρόφο, και σημείωσε ότι η πρόληψη, η έγκαιρη αντίδραση και η συνετή διαχείριση είναι τα μόνα όπλα για να περιοριστούν οι απώλειες και να προστατευτεί το κοπάδι.

«Ανάγκη στήριξης από την πολιτεία!»

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μαζαρακίου Νικόλαος Αυγερινόπουλος, υπογράμμισε ότι μόλις ενημερώθηκε για τα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε κτηνοτρόφους της περιοχής, ειδοποίησαν άμεσα τους αρμόδιους φορείς. Πρόσθεσε ότι περιμένουν στήριξη από την πολιτεία, καθώς το πρόβλημα είναι σοβαρό. Τέλος, θεωρεί πως οι νέοι κτηνοτρόφοι που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, πλήττονται σημαντικά με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ανάκαμψή τους, ενώ συμπλήρωσε πως ακόμη δύο μονάδες εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα και αναμένονται οι εξετάσεις.

πηγη Patrisnews