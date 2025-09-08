Ημέρα… κρίσης στη Γαλλία: Το πολιτικό αδιέξοδο Μπαϊρού, η ανησυχία των αγορών και ο κίνδυνος για Μακρόν

Η Γαλλία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Από τις 25 Αυγούστου, όταν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση για τον νέο προϋπολογισμό, οι αγορές δείχνουν την έντονη ανησυχία τους.

Η άνοδος των αποδόσεων στα γαλλικά κρατικά ομόλογα και η πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη Cac-40 στο Παρίσι αποτυπώνουν το κλίμα φόβου ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να εισέλθει σε νέα περίοδο παρατεταμένης αστάθειας.

Οι αποφάσεις που κρίνουν το πολιτικό μέλλον

Η σημερινή ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση θεωρείται κομβική. Αν ο Μπαϊρού δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία για μέτρα περικοπών και αυξήσεων φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ για το 2026, ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναγκαστεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος δεν προτίθεται να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, αποφεύγοντας να επαναλάβει το ριψοκίνδυνο βήμα του Ιουνίου 2024, που άφησε πίσω του ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και πολιτική αστάθεια.

Το κοινοβουλευτικό σκηνικό παραμένει βαθιά διχασμένο: η «Αναγέννηση» του Μακρόν διαθέτει 150 έδρες, το «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» της αριστεράς 178 και η «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν 125 έδρες. Οι κυβερνήσεις μειοψηφίας υπό τον Μισέλ Μπαρνιέ και τώρα τον Μπαϊρού δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν συναίνεση.

Η αριστερά αρνείται να στηρίξει μέτρα λιτότητας, ενώ η ακροδεξιά επενδύει στη σύγκρουση. Έτσι, ο Μακρόν εξετάζει την τοποθέτηση νέου πρωθυπουργού, είτε από το κεντρώο μπλοκ του – με ονόματα όπως του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού να ακούγονται – είτε κάποιου τεχνοκράτη όπως ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Το βάρος του χρέους και η πίεση των αγορών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Παρίσι παραμένει το δημόσιο χρέος, που ήδη αγγίζει το 113% του ΑΕΠ και μπορεί να φτάσει στο 125% έως το 2030 αν δεν ληφθούν μέτρα, σύμφωνα με τη Bloomberg Economics. Οι αγορές δείχνουν την ανησυχία τους με την άνοδο του κόστους δανεισμού: η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κινείται στο 3,45%, σε επίπεδα αντίστοιχα με της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Η Γαλλία καταγράφει διαχρονικά υψηλές δημόσιες δαπάνες, που πέρυσι ανήλθαν στο 57% του ΑΕΠ. Η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, οι συντάξεις και οι κοινωνικές εισφορές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων. Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 6%, διπλάσιο από το όριο της Κομισιόν. Η πανδημία και η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση, φέρνοντας την οικονομία σε οριακό σημείο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακρόν υπέγραψε πρόσφατα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη διακήρυξη «Λάνκαστερ 2.0», επεκτείνοντας την αμυντική συνεργασία Γαλλίας–Βρετανίας. Όμως, σύμφωνα με τους Financial Times, οι υψηλές κοινωνικές δαπάνες περιορίζουν τη δυνατότητα της Γαλλίας να στηρίξει την Ευρώπη απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.