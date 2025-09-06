Σχολεία: Tι θα ισχύσει για απουσίες, απαλλαγή από μαθήματα και ενημέρωση γονέων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τη φετινή χρονιά

Όλες οι εργασίες, που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων γίνονται αυτές τις ημέρες με σκοπό την έναρξη των μαθημάτων την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες ορίζει όλα όσα θα ισχύσουν για μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών. Όπως αναφέρει ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τέλεση του αγιασμού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου.

Την ημέρα αυτή θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και οι μαθητές των Δημοτικώνπαραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.

Απουσίες-παρακολούθηση φοίτησης μαθητών

1. Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου.

3. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

4. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Απαλλαγή από μαθήματα

Οι μαθητές/τριες δύνανται να λάβουν απαλλαγή από την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το μάθημα της Μουσικής, καθώς και το μάθημα των Θρησκευτικών

Το Νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού

Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 15:50 με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος (Φ12/14283/Δ1/7- 2-2025 (Β’ 695)). Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο οποίο θα εφαρμοσθεί το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

Η αποχώρηση των μαθητών στα Νηπιαγωγεία

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η αποχώρηση ορίζεται στις 16:00.

Στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, η παραμονή παρατείνεται έως τις 17:30.

Σε αντίθεση με τα Δημοτικά, δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση των νηπίων και προνηπίων. Τα παιδιά παραμένουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Κινητά τηλέφωνα

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εντός των σχολικών χώρων - κτιρίων και υπαίθριων χώρων - κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Στην παραπάνω απαγόρευση δεν εμπίπτει η χρήση ιατρικών εφαρμογών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη εκτός τσάντας τέτοιου είδους συσκευών, η συσκευή παραδίδεται στη διεύθυνση του σχολείου, επιστρέφεται μετά το πέρας των μαθημάτων και ενημερώνονται σχετικά οι γονείς/κηδεμόνες.

Μαθητική μέριμνα και ασφάλεια

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια των μαθητών/τριών, περιλαμβανομένων ασκήσεων σεισμού και πυρκαγιών, ενώ οι γονείς ενημερώνονται για βασικούς κανόνες προστασίας μέσω εγγράφων και ανακοινώσεων.

Ψηφιακή ενημέρωση γονέων

Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς/κηδεμόνες να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις απουσίες,τη βαθμολογία των μαθητών/τριών και ανακοινώσεις που αφορούν την σχολική μονάδα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eParents» (https://eschools.minedu.gov.gr/

Η πλατφόρμα θα δώσει στον πολίτη-κηδεμόνα ένα ζωντανό και μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας με το σχολείο, μέσω του οποίου ο κηδεμόνας θα αλληλεπιδρά με τη σχολική μονάδα. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην πρώτη έκδοση του υποσυστήματος «e-Parents» οργανωμένες ανά ρόλο χρήστη, είναι οι εξής: Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις Σχολικής Μονάδας, Απουσίες Μαθητή, Βαθμολογίες Μαθητή.

Ψηφιακή Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού

Για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει δημιουργηθεί ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών (https://stop-bullying.gov.gr/)

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχουν πρόσβαση μαθητές και γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών/τριών, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν αναφορές. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού με σκοπό την εξέταση των αναφορών και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής βίας (ν. 5029/2023 (Α’ 55)).Σχολικές δράσεις και εορταστικές εκδηλώσειςΣχολικές δράσεις και εορταστικές εκδηλώσεις

Η εγκύκλιος καθορίζει τις ημερομηνίες και τον τρόπο διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων:

28η Οκτωβρίου: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

17η Νοεμβρίου: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

25η Μαρτίου: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου Προγράμματος συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Επιπλέον, τηρείται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εορτής των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).

Παιδαγωγικές συναντήσεις και συνεργασία με γονείς

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις πραγματοποιούνται άπαξ μηνιαίως ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται για θέματα αγωγής, προόδου και απουσιών των μαθητών, ενώ η συνεννόηση με τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη για έκτακτες επισκέψεις.

Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Το Υπουργείο Παιδείας προτείνει τη χρήση των εξής ψηφιακών εργαλείων:

E-Parents: Παρακολούθηση απουσιών, βαθμολογιών και ανακοινώσεων.

Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων: Ηλεκτρονική σύνταξη και υπογραφή πρακτικών.

Πλατφόρμα κατά της ενδοσχολικής βίας (stop-bullying.gov.gr)

Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων, στην ασφάλεια των μαθητών και στην αποτελεσματική λειτουργία των νηπιαγωγείων.