Πάτρα: Εργασίες κατεδάφισης στο κτίριο που στέγαζε το χειμερινό Χάραμα

Στην οδό Μαιζώνος
Εργασίες κατεδάφισης αναμένονται σε κτίριο της Μαιζώνος, που στέγαζε στο παρελθόν το χειμερινό Χάραμα.
Στο σημείο τοποθετήθηκε ειδοποίηση και πινακίδες απαγόρευσης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η στάθμευση λόγω εργασιών κατεδάφισης από τις 29 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου.
'Εξω από το κτίριο έχει τοποθετηθεί κόκκινη κορδέλα, ενώ υπήρχε και μπουλντόζα.
Δείτε σημερινές φωτογραφίες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr