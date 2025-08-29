Πάτρα: Εργασίες κατεδάφισης στο κτίριο που στέγαζε το χειμερινό Χάραμα

Εργασίες κατεδάφισης αναμένονται σε κτίριο της Μαιζώνος, που στέγαζε στο παρελθόν το χειμερινό Χάραμα.

Στο σημείο τοποθετήθηκε ειδοποίηση και πινακίδες απαγόρευσης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η στάθμευση λόγω εργασιών κατεδάφισης από τις 29 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου.

'Εξω από το κτίριο έχει τοποθετηθεί κόκκινη κορδέλα, ενώ υπήρχε και μπουλντόζα.

Δείτε σημερινές φωτογραφίες