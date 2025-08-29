Ποιες χώρες της ΕΕ δουλεύουν περισσότερες ώρες- Στην κορυφή η Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ισλανδία κατέλαβε την πρώτη θέση με 13,6 % των ατόμων σε ηλικία εργασίας να εργάζονται τακτικά 49 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα το 2024. Το 2000, το ποσοστό αυτό ήταν 35%.

Ωστόσο, και αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί δραματικά από την αρχή του 2000, όταν ήταν σχεδόν 20 %.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που εργάζονται πολλές ώρες, με 12,4 %.

Σημαντικές διαφορές ανά χώρα Πίσω από αυτό το ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ κρύβονται εντυπωσιακές εθνικές διαφορές.

Το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί αναφέρθηκε το 2005, όταν το 11,7% των εργαζομένων δήλωσαν ότι εργάζονταν 49 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Euronews, το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται πολλές ώρες έχει μειωθεί στην ΕΕ . Το 2019, το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη 8,4%, ενώ το 2014 ήταν 9,7%.

Στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι το 6,6 % των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ δούλευαν 49 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των Ευρωπαίων θα αφιερώνει πολύ περισσότερο χρόνο στην εργασία.

Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και τα γραφεία σε όλη την Ευρώπη γεμίζουν ξανά.

Απασχολούμενοι που εργάζονται πολλές ώρες το 2024 (Ευρώπη) Πηγή: Euronews

Την Ελλάδα ακολουθούσαν η Κύπρος (10%) και η Γαλλία (9,9%).

Την πρώτη πεντάδα της ΕΕ συμπλήρωναν η Πορτογαλία και το Βέλγιο, με 9,2% και 8,4% αντίστοιχα.

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό ατόμων που δήλωσαν ότι εργάζονται πολλές ώρες παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (0,4%) και στις χώρες της Βαλτικής, τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Υψηλότερα ποσοστά μεταξύ ανδρών, αυτοαπασχολούμενων και διευθυντικών στελεχών

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εργάζονται πολλές ώρες από τις γυναίκες. Στην ΕΕ-27, το 9,3 % των ανδρών εργάζεται τακτικά πολλές ώρες, σε σύγκριση με το 3,6 % των γυναικών.

Η διαφορά μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών είναι ιδιαίτερα έντονη.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,5 %) όλων των αυτοαπασχολούμενων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εργάζονται τόσες ώρες, περίπου 24 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 3,4 % όλων των μισθωτών που το κάνουν.

Μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων με υπαλλήλους (εργοδότες), το ποσοστό πλησιάζει το 40 %.

Όσον αφορά τον τύπο των εργαζομένων που εργάζονται σκληρά, οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία. Πάνω από το ένα τέταρτο (26,2 %) όλων των εργαζομένων σε αυτή την ομάδα επαγγελμάτων εργάζονταν πολλές ώρες.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό αυτό ήταν ένα στα πέντε (21,2 %) μεταξύ των διευθυντικών στελεχών.

Όσον αφορά τον μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, ο αριθμός αυτός ήταν 36 ώρες πέρυσι. Και πάλι, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από 32,1 πραγματικές ώρες εργασίας στις Κάτω Χώρες έως 39,8 στην Ελλάδα.

Επιπτώσεις στην υγεία

Παρόλο που το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύουν πολλές ώρες μειώνεται, παραμένει υψηλό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η γνωστή επίδραση στην υγεία της εργασίας που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο ωρών ανά εβδομάδα.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το University College London (UCL) το 2015 δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται περισσότερες από 55 ώρες την εβδομάδα έχουν 33% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με εκείνους που εργάζονται 35 έως 40 ώρες την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, μια έκθεση του 2021 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας διαπίστωσε ότι η πολύωρη εργασία, που ορίζεται ως πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα, ήταν υπεύθυνη για 745.000 θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακές παθήσεις το 2016.

Αυτό σηματοδότησε αύξηση 29% από το 2000.

Οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να είναι τόσο άμεσες όσο και έμμεσες: το άγχος που συνδέεται με τις πολλές ώρες εργασίας μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία, ενώ έμμεσα μειώνει τον χρόνο που οι άνθρωποι αφιερώνουν σε δραστηριότητες που ευνοούν την υγεία.

Οι μέγιστες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Χρόνο Εργασίας, η οποία χρονολογείται από το 2003. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι ο μέγιστος μέσος χρόνος εργασίας για τους εργαζομένους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, την παραγωγικότητα και την επαγγελματική εξουθένωση, με ορισμένες χώρες να εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης της εβδομάδας εργασίας.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες αποκλίνουν από αυτή την τάση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χώρα μας η οποία πέρσι ψήφισε νόμο που επιτρέπει σε ορισμένους εργοδότες να επιβάλλουν εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.

