Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από εν ψυχρώ εκτέλεση - 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 49χρονου πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, την ώρα που έτρωγε σε καφέ σε προάστιο της Κωνσταντινούπολη, με το περιστατικό να καταγράφεται λεπτομερώς από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον πρώην πρόεδρο της Αλεμντάγ Σπορ, Τουντζάι Μερίτς, στο προάστιο Τσεκμεκιόι. Όπως φαίνεται στα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης τον πλησιάζει και αφού βγάζει ένα όπλο που είχε στη ζώνη του, τον πυροβολεί μια φορά στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, ενώ άμεσα τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο με την εν ψυχρώ εκτέλεση, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: