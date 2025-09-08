Αυτοί είναι οι 504 οικισμοί στην Αχαΐα που εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ

Τα μέτρα που εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης περιλαμβάνουν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, από το 2027. Για το 2026 προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50%.

Στη Δυτική Ελλάδα αυτοί οι οικισμοί αριθμούν 1505 και στην Αχαΐα 504 και εκτείνονται από τα ορεινά χωριά του Ερυμάνθου και των Καλαβρύτων, μέχρι μικρούς παραθαλάσσιους οικισμούς στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι δικαιούχοι επεκτείνονται σε 575 οικισμούς, ενώ στην Ηλεία το μέτρο καλύπτει 426 οικισμούς,