Πάτρα: Eίπαμε στο ChatGpt : «Άλλαξε το χάλι της Μαρίνας» - Τι μας απάντησε - Βρείτε τις διαφορές - ΦΩΤΟ

Εικόνες φθοράς και εγκατάλειψης, χωρίς υπηρεσίες για ιδιοκτήτες σκαφών και επισκέπτες στη μαρίνα της Πάτρας

Βλέποντας τη μαρίνα της Πάτρας -ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης- να παραμένει για χρόνια σε αυτά τα χάλια, θελήσαμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα με τα μέσα που μας παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Με φωτογραφίες που ελήφθησαν την Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου και οδηγίες τύπου, "δημιούργησε μια πιο φουτουριστική εικόνα στη μαρίνα και αντικατέστησε τις κατεστραμμένες εξέδρες πρόσβασης προς τα σκάφη. Επίσης πρόσθεσε υποδομές στην παραλιακή ζώνη και τη μαρίνα και σύγχρονα yachts που θα μπορούσαν να ελλιμενιστούν στη μαρίνα", το thebest ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτό που ίσως δεν δούμε ποτέ. Στόχος δεν ήταν η πλήρης ανακατασκευή του σκηνικού, αλλά κάποιες παρεμβάσεις που συναντά κανείς σε παραλιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο και υποδομές για φόρτιση σκαφών, πληροφοριακά συστήματα, έξυπνα παγκάκια κλπ.

Εικόνα μαρίνας 08-09-2025 Εικόνα τεχνητής νοημοσύνης

Προφανώς κανείς δεν ισχυρίζεται πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις ανάγκες της, την αρχιτεκτονική αρτιότητα που πρέπει να υπάρχει με την υπόλοιπη παραλιακή ζώνη, ωστόσο όπως και να χει, οτιδήποτε.. είναι καλύτερο από τη σημερινή εικόνα της μαρίνας της Πάτρας και επίσης τη μη αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης.

Εικόνα μαρίνας 08-09-2025 - Εμφανείς οι κατεστραμμένες ξύλινες αποβάθρες Εικόνα τεχνητής νοημοσύνης

Η μαρίνα της Πάτρας παρουσιάζει σήμερα εικόνα που προκαλεί προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Οι εικόνες που καταγράφονται επί τόπου, αλλά και οι μαρτυρίες πολιτών, αναδεικνύουν μια εγκατάσταση που εδώ και χρόνια παραμένει σε αδράνεια, χωρίς ουσιαστική συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών. Όσοι περπατούν στη μαρίνα γίνονται μάρτυρες των φθορών: κατεστραμμένες προβλήτες, ανενεργές παροχές ρεύματος και νερού, πλήρης απουσία μέτρων φύλαξης. Παράλληλα, τα δημοτικά ακίνητα που βρίσκονται στο σημείο, όπως το πρώην «Λάγιος» κ.α. παραμένουν ανενεργά, δίνοντας την εντύπωση ενός παραλιακού μετώπου που δεν αξιοποιείται. Ιδιοκτήτες σκαφών αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία υποστήριξη από τη μαρίνα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να μεταφέρουν τα σκάφη τους σε άλλες περιοχές. «Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε βασικές υπηρεσίες», λένε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το κόστος και η ταλαιπωρία αυξάνονται για όσους θέλουν να διατηρούν τα σκάφη τους στην Πάτρα.

Εικόνα μαρίνας 08-09-2025 Εικόνα τεχνητής νοημοσύνης