Δυτ. Ελλάδα: 71χρονος ξυλοκόπησε γυναίκα και κόρη

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τις περασμένες ημέρες σε χωριό του Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 71χρονος φέρεται να χτύπησε την σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο. Δεν έμεινε εκεί όμως καθώς φέρεται πως επιτέθηκε και χτύπησε και την κόρη του.

Κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας και του Α.Τ. Εμπεσού.

Ο κατηγορούμενος πέρασε αυτόφωρο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ψυχιάτρους.

agriniopress.gr