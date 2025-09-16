Back to Top
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία

Ο 13χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους

Για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης συνελήφθη 13χρονος, σε περιοχή της Αγιάς Λάρισας και του ασκήθηκε δίωξη.

 Ειδικότερα και σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ανήλικος φέρεται, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου. Φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του 11χρονου σε άσεμνη σκηνή. Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης.

 Ο 13χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

 Υποστήριξε πως το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω εφαρμογής και απεικονίζει μέσω τεχνητής νοημοσύνης έναν 11χρονο σε άσεμνες σκηνές, ο ίδιος απλά το εντόπισε σε κλειστή ομάδα στο ίντερνετ και το ανάρτησε σε μια άλλη κλειστή ομάδα, αλλά δεν το δημιούργησε εκείνος.

 Ο 13χρονος θα εξεταστεί από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων για την προσωπικότητά του. Επίσης έχει κατασχεθεί το κινητό του, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό. Αναμένεται να οριστεί η δικάσιμος.

