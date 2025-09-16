Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού-Ρούτσι στον πρωθυπουργό και στον πρόεδρο της Βουλής - Ζητούν την εκταφή των παιδιών

Εξώδικη διαμαρτυρία με αποδέκτες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής απέστειλε η Μαρία Καρυστιανού.

Με εξώδικο που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι – γονείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη – αιτούνται την άδεια για εκταφή των παιδιών τους, προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητά τους και τα αίτια του θανάτου τους, όπως σημειώνουν.

«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια», δηλώνει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας τη στήριξή της στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας μπροστά από τη Βουλή.