Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού-Ρούτσι στον πρωθυπουργό και στον πρόεδρο της Βουλής - Ζητούν την εκταφή των παιδιών

«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια», δηλώνει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού
Εξώδικη διαμαρτυρία με αποδέκτες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής απέστειλε η Μαρία Καρυστιανού.
Με εξώδικο που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι – γονείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη – αιτούνται την άδεια για εκταφή των παιδιών τους, προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητά τους και τα αίτια του θανάτου τους, όπως σημειώνουν.
«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια», δηλώνει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας τη στήριξή της στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας μπροστά από τη Βουλή.
Το εξώδικο κοινοποιήθηκε επίσης στην πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, καθώς και σε ανώτατους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς σε Αθήνα και Λάρισα, μεταξύ των οποίων και ο ανακριτής της υπόθεσης Σωτήριος Μπακαΐμης, ο οποίος έχει απορρίψει το σχετικό αίτημα.
Αντίγραφο του εξωδίκου στάλθηκε επίσης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).
