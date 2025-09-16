Δυτ. Ελλάδα: Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου- Ακόμη ένας ασθενής στο νοσοκομείο Ρίου

Η κατάσταση φαίνεται ανησυχητική καθώς τα κρούσματα αυξάνονται
Και δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.
Η κατάσταση φαίνεται ανησυχητική καθώς τα κρούσματα αυξάνονται.
Να θυμίσουμε, ότι κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεοχώρι Οινιάδων, σε μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία παρουσίασε συμπτώματα του ιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr