Δυτ. Ελλάδα: Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου- Ακόμη ένας ασθενής στο νοσοκομείο Ρίου

Και δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η κατάσταση φαίνεται ανησυχητική καθώς τα κρούσματα αυξάνονται.

Να θυμίσουμε, ότι κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεοχώρι Οινιάδων, σε μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία παρουσίασε συμπτώματα του ιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

aixmi-news.gr