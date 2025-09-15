Back to Top
Πάτρα: Ασθενής με ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρίου

Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα

Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεοχώρι Οινιάδων, σε μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία παρουσίασε συμπτώματα του ιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντέδρασε άμεσα και εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκανε εκτεταμένους ψεκασμούς σε όλο το Νεοχώρι την περασμένη Πέμπτη στις 10 τη νύχτα με τους κατοίκους να βρίσκονται στα σπίτια τους προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος.

Ειδήσεις