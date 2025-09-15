Επιχείρηση της ΕΥΠ στη Χίο: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα Τούρκων μαφιόζων με 12.500 κινητά

Μια σοβαρή υπόθεση με έντονο άρωμα οργανωμένου εγκλήματος και διεθνών διασυνδέσεων εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα στη Χίο, με πρωταγωνιστές δύο Τούρκους πολίτες, ηλικίας 72 και 62 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές Αρχές μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ΕΥΠ.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, οι δύο άνδρες, φερόμενοι ως χαρτογραφημένα μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης, έφτασαν στη Χίο με ιδιόκτητο ιστιοφόρο προκειμένου να παραλάβουν 12.500 κινητά τηλέφωνα συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

Οι συσκευές θεωρούνται «κινητά μιας χρήσης», χωρίς παρελκόμενα ή επίσημη τεκμηρίωση, τα οποία χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις για ασφαλή και προσωρινή επικοινωνία, κυρίως ώστε να αποφεύγεται η παρακολούθηση από τις Αρχές.

Η επιχείρηση εντοπισμού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν σε έλεγχο στο ιστιοφόρο σκάφος με τουρκική σημαία, λίγο πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν συνοδεύονταν από νόμιμα παραστατικά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε και όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν 8.500 επιπλέον κινητά τηλέφωνα, επίσης χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα. Τα παραστατικά που προσκομίστηκαν ήταν ελλιπή, χωρίς αριθμούς, ΑΦΜ, ή στοιχεία μεταφοράς.

Συνολικά, 12.500 συσκευές διαφόρων επωνυμιών κατασχέθηκαν, χωρίς κουτιά ή συνοδευτικά εξαρτήματα, με εκτιμώμενη αξία περίπου 695.000 ευρώ.

Τι κατέσχεσαν οι Αρχές

Εκτός από τις κινητές συσκευές, οι ελληνικές Αρχές κατέσχεσαν:

Το ιστιοφόρο σκάφος

Το van μεταφοράς

2 κινητά τηλέφωνα

1 τάμπλετ

Μετρητά: 1.855 και 2.370 τουρκικές λίρες

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τους πιθανούς προμηθευτές στην Ελλάδα, όσο και τυχόν παραλήπτες των συσκευών, εφόσον δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.