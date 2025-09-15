Πάτρα: «Προσοχή, έχει μπλόκο»- Οι προειδοποιήσεις μέσω Google Maps και οι κίνδυνοι- Τι λένε οι αστυνομικοί

Η δημοσιοποίηση των σημείων ελέγχου της Τροχαίας στα social media και μέσω εφαρμογών όπως η Google Maps, σε πραγματικό χρόνο, έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της.

Η εφαρμογή παρέχει πλέον στους οδηγούς τη δυνατότητα να κάνουν «Αναφορά» κατά τη διάρκεια πλοήγησης, ενημερώνοντας για συμβάντα όπως τροχαία, καθυστερήσεις, εργοτάξια και πλέον… «Αστυνομική παρουσία».

Με τη νέα αυτή κατηγορία, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν τους υπόλοιπους οδηγούς για την ύπαρξη αστυνομικών μπλόκων, ελέγχων ταχύτητας ή και αλκοτέστ, δημιουργώντας έτσι έναν «ζωντανό χάρτη» πληροφοριών.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή εγείρει ανησυχίες. Ορισμένες αστυνομικές υπηρεσίες στο εξωτερικό εκφράζουν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι η προειδοποίηση των οδηγών μπορεί να υπονομεύει την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων, καθώς οι οδηγοί αποφεύγουν ελέγχους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, η δημοσιοποίηση των σημείων ελέγχου έχει κριθεί παράνομη.

Στην Ελλάδα, αν και η χρήση της λειτουργίας «Αναφορά» δεν έχει απαγορευτεί ρητά, η πρακτική εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ηθική και την οδική ασφάλεια.

«Ήδη υπήρχαν αναφορές εδώ και αρκετούς μήνες, σχετικά με τη γνωστοποίηση των σημείων που διενεργούνται έλεγχοι της Τροχαίας, μέσω διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κάθε οδηγός επιθυμεί τη γνώση των σημείων ώστε να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο αν σκεφτούμε ότι έτσι παρεμποδίζεται το έργο της Τροχαίας και ενδεχομένως κάποιοι που δεν θα έπρεπε να οδηγούν, αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει νομικό έρεισμα, για τη μη δημοσιοποίηση αυτών των σημείων και καλό θα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου να πράξουν τα δέοντα. Σε κάθε περίπτωση είναι άλλο η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και άλλο η παρεμπόδιση άσκησης του έργου της Τροχαίας» αναφέρει, στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας ο Γιώργος Αγγελόπουλος.