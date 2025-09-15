Πάτρα: 13χρονος κινούνταν με κλεμμένο μοτοποδήλατο- Δεν είχε ούτε ταυτότητα

Ο ανήλικος κυκλοφορούσε με μοτοποδήλατο που είχε κλέψει στο παρελθόν ενώ δεν είχε ούτε ταυτότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας 13χρονος, διότι κινούνταν με μοτοποδήλατο το οποίο είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, ενώ επιπλέον δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας.