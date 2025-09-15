Back to Top
Πάτρα: Πένθος για τον ηθοποιό Περικλή Βασιλόπουλο- Έφυγε από τη ζωή η αδερφή του

Θλίψη για τον θάνατο της Βασιλικής Ποταμιάνου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για τον θάνατο της Βασιλικής Ποταμιάνου. Η εκλιπούσα ήταν αδελφή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Περικλή Βασιλόπουλου.

"Ειλικρινή συλλυπητήρια από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την απώλεια της Βάσως Γερασίμου Ποταμιάνου το γένος Νικολάου Βασιλόπουλου

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, τα μέλη του Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι αποχαιρετούν τη Βάσω Γερ. Ποταμιάνου που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον αδελφό της εκλιπούσης Περικλή Βασιλόπουλο ηθοποιό, σκηνοθέτη κα συνεργάτη του θεάτρου, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους της"

 

 

