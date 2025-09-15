Πειραιάς: «Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και μετά μου επιτέθηκε»

Τις στιγμές τρόμου που έζησε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά μέσα στο τρόλεϊ περιγράφει ο 50χρονος οδηγός o οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο αγνώστους που εντελώς απρόκλητα τον γρονθοκόπησαν και εξαφανίστηκαν.

Όπως λέει, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του στάθηκε ένα ΙΧ, το οποίο ήταν σταθμευμένο πάνω στη στάση «Καναπίτσα», με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να αποβιβάσει από το τρόλεϊ μια ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα.

Ο δράστης, ωστόσο, αντί να τον βοηθήσει μπήκε μέσα στο όχημα και άρχισε να τον βρίζει προτού τον χτυπήσει. «Εγώ είχα κατεύθυνση προς Πειραιά και στην επιστροφή βλέπω ένα ΙΧ που ήταν παρκαρισμένο μέσα στη στάση. Άρχισα να κορνάρω γιατί μέσα στο τρόλεϊ είχα μια γιαγιά με ένα Π και δεν μπορούσε να κατέβει εκτός στάσης. Κάποιος 'κύριος', ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού εκεί, κάτι τον ενοχλούσε και μου φώναζε κάτι. Άνοιξα την πόρτα να του εξηγήσω και τον ρώτησα τι θέλει.

'Ενοχλείς, γιατί κορνάρεις;' έλεγε και με έβριζε. Μετά, ήρθε μπροστά στην πόρτα και με έβρισε. Του λέω 'τι συμβαίνει;' και μπαίνει μέσα. Γύρω στο 1.90 ύψος, χωρίς μαλλιά, bodybuilder, μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό. Από δίπλα ήταν και ένας τσιγγάνος. Ήταν μέσα; Μπήκε από έξω; Δεν ξέρω, και μου έριξε και αυτός δύο γροθιές. Σηκώθηκαν και έφυγαν κατευθείαν μετά από αυτό. Εγώ πήγα έκανα μήνυση.

Ήρθε ασθενοφόρο και πήγαμε στο Θριάσιο. Αλλά ο κόσμος τρόμαξε και φώναζε γιατί ήταν μεγαλόσωμος αυτός», λέει ο οδηγός του τρόλεϊ.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνεται η στιγμή που το τρόλεϊ 16, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Πειραιάς, κινείται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, και φτάνει στη συμβολή με την οδό Μυκόνου.

Το ρόλοι γράφει 13.43 και το τρόλεϊ κόβει ταχύτητα καθώς πριν από τη στάση «Παναγίτσα» είναι σταθμευμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο που εμποδίζει την πορεία του.

Στο βίντεο φαίνονται τα οχήματα που ακολουθούν να έχουν σταματήσει ενώ ένας οδηγός κάνει όπισθεν γιατί το ρεύμα προς Πειραιά έχει κλείσει.