Έκλεβε καύσιμα από τον εργοδότη του

Χειροπέδες σε άνδρα 51 ετών στη Θεσσαλονίκη

Για κλοπή καυσίμων από τον εργοδότη του συνελήφθη άνδρας, 51 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Ως υπάλληλος εταιρείας και οδηγός φορτηγού, ο συλληφθείς φέρεται να αφαιρούσε ποσότητες καυσίμων, οι οποίες προορίζονταν για τα μηχανήματα της επιχείρησης και τις διοχέτευε σε μεταλλική δεξαμενή.

 Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 50χρονος ιδιοκτήτης της δεξαμενής για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία, ενώ κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν 15 δοχεία με πετρέλαιο, χωρητικότητας 20 λίτρων (το καθένα), που αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

