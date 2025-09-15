Πειραιάς: Άγνωστοι ξυλοκόπησαν οδηγό τρόλεϊ - Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το λαιμό

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Κυριακή στον Πειραιά, όταν άγνωστοι ξυλοκόπησαν οδηγό τρόλεϊ.

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι και συγκεκριμένα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου. Το τρόλεϊ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντης - Πειραιάς βρήκε εμπόδιο στη διαδρομή του, καθώς έτερο όχημα μπλόκαρε τη διέλευσή του. Ο οδηγός τρόλεϊ παρέμεινε στο σημείο, πλησίον της στάσης Παναγίτσα αναμένοντας τον οδηγό του οχήματος που εμπόδιζε ν’ αποχωρήσει.

Σε ανύποπτο χρόνο δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν σχέση με το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση του τρόλεϊ, επιτέθηκαν φραστικά στον 50χρονο οδηγό και έπειτα τον ξυλοκόπησαν προκαλώντας του μώλωπες στο κεφάλι και στον λαιμό, με άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες μας υπέβαλλε μήνυση κατά αγνώστων. Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Καμινίων Παλαιού Φαλήρου.