Ηλεία: Επιχείρησαν ληστεία και μετά κρύφτηκαν σε στρατιωτική μονάδα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Πύργο για απόπειρα ληστείας σε βάρος αλλοδαπού εργάτη και παράνομη είσοδο σε στρατιωτική μονάδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες 14-9-2025, το απόγευμα στην Ανδραβίδα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας - Κυλλήνης και από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ληστείας σε βάρος αλλοδαπού και παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι με χρήση σωματικής βίας και απειλές αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν κινητό τηλέφωνο και χρήματα από αλλοδαπό εργάτη γης και μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή εισερχόμενοι στην 117 ΠΜ, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν άμεσα και να ακινητοποιηθούν από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρας Αμαλιάδας.