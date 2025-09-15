Back to Top
Ηλεία: Μετέφεραν 6 κιλά κάνναβης και συνελήφθησαν

Στον Πύργο

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν στο όχημά τους ναρκωτικά κατά τον αστυνομικό έλεγχο.

Η ανακοίνωσης της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες 14-9-2025, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δύο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σε όχημα που επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι, εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες και ένα πακέτο τσιγάρων που είχε τοποθετήσει μέσα σε βαλίτσα και περιείχαν συνολικά -5- κιλά και -899,8- γραμμάρια κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

