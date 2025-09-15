ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Με αισθήματα θλίψης αποχαιρετούμε τον Αριστείδη Τηλιγάδη»

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αποχαιρετά τον Άρη Τηλιγάδη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Με το άγγελμα της πρόωρης απώλειας του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας και πρώην Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας καθώς και προβεβλημένου στελέχους μας Αριστείδη Τηλιγάδη, από την Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση.

Με αισθήματα θλίψης η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα η Αιγιάλεια, αποχαιρετούν τον Αριστείδη Τηλιγάδη.

Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, αναδείχθηκε ένας από τους κορυφαίους αρτοποιούς και για 36 χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αιγιαλείας -Καλαβρύτων φτάνοντας και σε κορυφαίες θέσεις της ΓΣΕΒΕ. Πολυσχιδής ήταν και η προφορά του στο Επιμελητήριο Αχαΐας το οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις ευθύνης , με τελευταία αυτή του Ά Αντιπροέδρου. Η σκέψη του και η έγνοια του ήταν πάντα για τον συνάνθρωπο.

Σημαντική ήταν και η προσφορά του στην ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ Αιγιάλειας της οποίας υπήρξε ενεργό προβεβλημένο στέλεχος.

Αγωνίστηκε υποδειγματικά με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, με ήθος και αρχές για τα προβλήματα του τόπου του και των συμπολιτών μας, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμα της προσφοράς του.

Ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης, τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π, οι Τομεάρχες και οι εθελοντές εκφράζουν στην σύζυγό του Αναστασία, τα παιδιά του Γιώργο και Παναγιώτη, στα αδέλφια του και τους υπόλοιπους συγγενείς τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.