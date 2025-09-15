Λαμπρός Εορτασμός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στο ιστορικό Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τελέσθηκε με εκκλησιαστική λαμπρότητα η καθιερωμένη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Της Ιεράς Ακολουθίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε και την Ιερά Τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πλαισιούμενος από Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Την Ιερά Πανήγυρη λάμπρυναν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Γεωργία Ντάτσικα και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, λοιποί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας, των Φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μεγάλο πλήθος ευλαβών προσκυνητών, οι οποίοι συνέρρευσαν από πολλές περιοχές των Καλαβρύτων, της Αιγιαλείας και της Ελλάδος.

Στο μεστό και θεολογικά εμπεριστατωμένο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος επεσήμανε την ουσιαστική σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας και των ορθοδόξων χριστιανών, ως σημείου θυσίας, αγάπης, σωτηρίας και νίκης κατά του θανάτου και της αμαρτίας. Επίσης, κάλεσε τους πιστούς να εμπιστεύονται τη χάρη και τη δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου ως πηγής δυνάμεως και αληθινής ελπίδος στις δοκιμασίες του βίου.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι προπάντων ημέρα σιωπής, προσευχής και χαράς, καθώς ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός αποτελεί πηγή χάριτος, φωτός και παρηγορίας, που ενισχύει κάθε πιστό στον πνευματικό του αγώνα, με σκοπό την πρόοδο και την τελείωση εν Χριστώ.

Επεσήμανε ότι η σιωπή αυτή δεν πηγάζει από αδυναμία, αλλά από σεβασμό προς την ιερότητα της ημέρας, την οποίας η σημασία δεν πρέπει να επισκιαστεί από θλιβερές περιστάσεις και περισπασμούς. «Η Εκκλησία μιλά όταν χρειάζεται και σιωπά όταν προσεύχεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος, υπογραμμίζοντας ότι κάθε τι πρέπει να αναλύεται στον κατάλληλο χρόνο και πως η λαμπρά αυτή ημέρα είναι αφιερωμένη στην υψοποιό δύναμη του Σταυρού.

Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει εγκάρδια την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, καθώς και τον Εκπρόσωπό της, Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, για την αδιάλειπτη συμπαράστασή τους στο έργο και τις ανάγκες της Εκκλησίας. Τους ευχαρίστησε θερμά, επισημαίνοντας ότι με τη στάση τους αναδεικνύουν την πίστη τους στη σημασία της ενότητας και της αγαστής συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, προς όφελος του λαού μας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην κ. Μενδώνη, την οποία εξήρε για το ήθος και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος που τη διακρίνουν, επισημαίνοντας ότι η σταθερή προσήλωσή της στην ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας μαρτυρά όχι απλώς θεσμική ευθύνη, αλλά γενναιοδωρία πνεύματος και γνήσιο σεβασμό προς την αποστολή και την προσφορά της Εκκλησίας στην κοινωνία.

Κατακλείοντας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους πολυάριθμους πιστούς, οι οποίοι με κατάνυξη προσήλθαν στην ιστορική Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πανήγυρη της Εκκλησίας μας, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ζωντανή απόδειξη της βαθιάς πνευματικής σχέσεως του λαού μας με τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και με την παλαίφατη Ιερά Μονή.

Η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, το διαχρονικό προπύργιο της πίστεως και ο άγρυπνος φρουρός της Ορθοδόξου παραδόσεως, ανεδείχθη και εφέτος σε τόπο πνευματικής αναγεννήσεως, προσφέροντας στους προσκυνητές την ευκαιρία να ενισχυθούν πνευματικώς και να ενωθούν προσευχητικώς με τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό, και την Παναγία Μητέρα Αυτού.