Ολυμπία Οδός: Απο σήμερα η εκτροπή κυκλοφορίας λόγω έργων στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός

Από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου οι οδηγοί θα κινούνται μέσω της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου
Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των εργασιών για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, θα τεθεί σε ισχύ προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας και για τις δύο κατευθύνσεις.
Η εκτροπή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Οβρυάς και του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οχήματα:
Στον Α/Κ Οβρυάς θα εξέρχονται μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και θα κατευθύνονται προς την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου (Π.Ε.Ο.).
Στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. θα κινούνται μέσω προσωρινού κλάδου που περνά πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και θα καταλήγουν σε προσωρινό μίνι κυκλικό κόμβο, απ’ όπου θα εισέρχονται ξανά στον νέο αυτοκινητόδρομο.
Η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις σημάνσεις και να προγραμματίζουν εγκαίρως τα δρομολόγιά τους, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις κατά την περίοδο των έργων
Η εκτροπή αυτή αποτελεί αναγκαίο στάδιο για την ασφαλή και έγκαιρη πρόοδο των εργασιών από τον αρμόδιο κατασκευαστή (ΚΞ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ/ εταιρία ΑΒΑΞ) και διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης, αναβαθμίζοντας μόνιμα τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.
Κατά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων, θα παραμείνουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες σημάνσεις και θα υπάρχει συνεχής συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr