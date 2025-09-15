Ολυμπία Οδός: Απο σήμερα η εκτροπή κυκλοφορίας λόγω έργων στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των εργασιών για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, θα τεθεί σε ισχύ προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας και για τις δύο κατευθύνσεις.

Η εκτροπή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Οβρυάς και του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οχήματα:

Στον Α/Κ Οβρυάς θα εξέρχονται μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και θα κατευθύνονται προς την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου (Π.Ε.Ο.).

Στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. θα κινούνται μέσω προσωρινού κλάδου που περνά πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και θα καταλήγουν σε προσωρινό μίνι κυκλικό κόμβο, απ’ όπου θα εισέρχονται ξανά στον νέο αυτοκινητόδρομο.

Η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις σημάνσεις και να προγραμματίζουν εγκαίρως τα δρομολόγιά τους, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις κατά την περίοδο των έργων