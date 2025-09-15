Δήμος Αιγιάλειας: «Ο Άρης Τηλιγάδης ήταν άνθρωπος της πράξης και της καρδιάς»

Τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον θάνατο του Άρη Τηλιγάδη εκφράζουν ο Δήμος Αιγιάλειας και ο Δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Με μεγάλη θλίψη, ο Δήμος Αιγιαλείας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια τον τόπο του: τον Άρη Τηλιγάδη.

Έφυγε από κοντά μας στα 65 του χρόνια, δίνοντας με αξιοπρέπεια και θάρρος την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του.

Ο Άρης Τηλιγάδης δεν υπήρξε απλώς ένας δραστήριος συμπολίτης. Ήταν ένας άνθρωπος με ουσιαστική προσφορά, με βαθιά αγάπη για την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Πάντα παρών, πάντα ενεργός, είτε μέσα από τον επαγγελματικό του ρόλο είτε μέσα από την αυτοδιοίκηση και τη συνδικαλιστική του δράση, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στην Αιγιάλεια και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα.

Ξεχώριζε για την ευγένεια, την εργατικότητα και το ήθος του. Με ειλικρινές ενδιαφέρον για τα κοινά, συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση θεμάτων του τόπου μας, πάντοτε με συνέπεια, σεμνότητα και ανθρώπινη προσέγγιση.

Ήταν άνθρωπος της πράξης και της καρδιάς.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο στους θεσμούς όπου υπηρέτησε, αλλά κυρίως σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Στην οικογένειά του -στη σύζυγό του Αναστασία, στους γιους και τα εγγόνια του- εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ευχόμαστε η μνήμη του να είναι αιώνια και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας.

Καλό σου ταξίδι, Άρη.

Σ’ ευχαριστούμε για όλα.